Finale, dopo la Sp27 nuovi asfalti anche sulla Sp490: i lavori nell'abitato di Gorra

Dopo la Sp27 tra Finalborgo e Orco Feglino, dove i lavori si sono conclusi con ampio anticipo rispetto all'iniziale tabella di marcia indicata dalla Provincia, da domani (lunedì 29 gennaio, ndr) gli addetti della ditta Icose avvieranno le asfaltature anche sulla Sp490 "del Melogno" per un tratto di circa 500 in prossimità del centro storico di Gorra e verso l'incrocio con via Valgelata.

Oltre al senso unico regolato da semaforo o movieri a seconda del flusso di traffico, dalle 8.30 alle 18.30, previsto dall'ordinanza di Palazzo Nervi, sull'area di cantiere, in particolare nella piazza del centro storico della frazione, il Comune di Finale ha previsto il divieto di sosta per consentire agli operai di compiere il proprio lavoro.

I lavori sono parte dello stesso lotto, che coinvolge entrambe le provinciali, approvato negli scorsi mesi dall'ente provinciale. L'importo del quadro economico complessivo si aggira sui 360mila euro e non è l'unico previsto dall'Amministrazione provinciale sul savonese.

Nella zona dell'entroterra tra il Finalese e la Val Bormida, nelle scorse settimane è arrivato l'ok anche alla manutenzione della stessa provinciale del Melogno ma nel Comune di Magliolo, tra il km 29 e il km 34, che, insieme a un altro intervento sulla Sp52 tra Calizzano e Castelvecchio di Rocca Barbena, prevede un impegno di spesa di circa 500mila euro.