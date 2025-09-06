Savona, mare "non conforme" alla balneazione alla foce del Letimbro

Alla foce del torrente Letimbro l’acqua del mare risulta attualmente non balneabile. Le piogge intense degli ultimi giorni hanno infatti trascinato in mare grandi quantità di detriti e materiale in sospensione, rendendo l’acqua torbida e di colore marrone.

I controlli avrebbero rilevato il superamento dei limiti di enterochocchi intestinali previsti dalla legge.

Secondo quanto riferito da alcuni frequentatori della spiaggia, questa mattina sul posto non erano presenti cartelli che segnalassero il divieto di balneazione. Al momento, inoltre, non risulta ancora emessa alcuna ordinanza ufficiale da parte del Comune di Savona.