Albenga, incidente di Fausto D’agostino, la mamma Daniela: “Non dimenticatevi di mio figlio”

“Non dimenticatevi di mio figlio Fausto. Il caso sul suo incidente sarebbe stato chiuso, ma l’8 febbraio, in Tribunale, ci sarà l’udienza di discussione con il gip per la mia opposizione. Si discuterà con le relazioni dei periti e verrà deciso se accettare l’opposizione e continuare con le indagini o archiviare definitivamente”.

Lo afferma Daniela Dalmasso, mamma di Fausto D’Agostino, a poco più di due anni da quel tragico incidente del 22 settembre 2021 in cui suo figlio perse la vita a soli 22 anni, a Cisano sul Neva.

Daniela è una donna che lotta, non solo per la propria consolazione, e vive nella morsa del dolore per la perdita del figlio tanto amato. Non si dà pace. La forza rimasta, la impiega nella ricerca della verità.

Fausto, il 22 settembre 2021, intorno alle 21.30, stava percorrendo, in sella alla sua moto, la Sp582 che da Albenga porta alla frazione di Martinetto, Cisano sul Neva. Guidava da solo e lo seguiva l’auto con due amici e la fidanzata a bordo. All’altezza del km29, proprio sotto al cartello del paese, l’incidente mortale, dopo la perdita del controllo del mezzo.

Secondo il racconto di Daniela, che lo scorso anno affidò il caso alla trasmissione televisiva Le Iene, “il rapporto stilato dal medico di turno quella tragica notte parla di sfondamento cranico e toracico e 4 arti rotti e vi era il segno di uno pneumatico sul polistirolo interno del casco, che risultava schiacciato. Impronte di pneumatico furono notate anche sui jeans e sul giubbino che indossava”.

“Fausto era un ragazzo sportivo, allegro, amato da tutti, stupendo in tutto quello che faceva – racconta Daniela -. Era giudizioso. Stava lavorando, ma il suo sogno era tornare all’Università e laurearsi in Ingegneria. Era l’uomo di casa, da quando mio papà, pochi mesi prima, si era spento”.

“Non cerco vendetta, non voglio accusare nessuno. Voglio solo sapere la verità perché Fausto possa finalmente riposare in pace. Spero che venga accettata la mia opposizione alla chiusura del caso. Io ho fiducia nella Giustizia”, conclude mamma Daniela.