Spiaggia dell'ex Colonie da libera a privata. Il sindaco di Varazze: "E' pubblica, avanti la pratica per la demolizione e ricostruzione del fabbricato"

"Il porzione di spiaggia è di pubblica fruizione, la società sta portando avanti solo la pratica per la demolizione e ricostruzione del fabbricato".

A dirlo il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici in merito al filone della maxi inchiesta della Procura per la quale sono stati posti agli arresti domiciliari il presidente della Regione Giovanni Toti e l'imprenditore Aldo Spinelli, il figlio Roberto invece è sottoposto a divieto di esercitare attività imprenditoriali.

Secondo quanto prospettato dalla Procura genovese per i reati di corruzione a Toti viene contestato infatti di avere accettato da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro (40.000 euro erogati l'8-9 dicembre 2021, 15mila euro il 25 maggio 2022 e ulteriori 15mila l'8 settembre 2023 al Comitato Giovanni Toti; 4.100 euro invece sono stati erogati il 10 marzo 2023 come partecipazione alla cena elettorale dello stesso giorno per Giovanni Toti) a fronte dell'impegno di "trovare una soluzione" per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell'Olmo tra a Varazze da "libera" a "privata" e di agevolare l'ter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell'Olmo dell'ex Colonie Bergamasche di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente negli uffici regionali.

Nel marzo del 2023 era stato approvato dalla giunta comunale varazzino il progetto che prevede la riqualificazione della baia delle ex colonie Bergamasche. Il restyling prevederà la demolizione dell’immobile fatiscente e dismesso da anni e la costruzione di un ristorante con la rivisitazione dell’area retrostante con un parco urbano, parcheggi pubblici e privati sia per auto-moto e bicicletta. Sarà inoltre creata una viabilità pubblica e realizzati servizi igienici.

"In questo momento l'iter è nella fase paesaggistica. Punta dell'Olmo ha presentato le autorizzazioni per sistemare il fabbricato e stanno portando avanti quindi la pratica per la demolizione e ricostruzione. Ma la spiaggia non c'entrava nulla, non è privata, è pubblica, non è assolutamente connessa all'operazione" ha spiegato Pierfederici che ha puntualizzato che nelle ultime settimane la Società aveva effettuato un ripascimento della spiaggia.

Aspetto questo che è stato confermato dal presidente della Punta dell'Olmo Spa Giorgio Sacchi:

"Non abbiamo mai chiesto neanche la concessione. La Regione ha richiesto integrazioni minime e quindi non abbiamo ancora iniziato a demolire - puntualizza - Abbimo chiesto una concessione per gli scogli al comune di Celle ma non ce l'hanno data".

Una dichiarazione che però "stona" con quanto dichiarato dallo stesso nel dicembre 2022.