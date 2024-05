Ex Colonie Celle e Esselunga: le pratiche savonesi del presunto scambio di favori Toti-Spinelli

C'è anche un filone riguardante la provincia di Savona nella maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Genova che ha portato agli arresti per l'ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, attuale amministratore delegato di Iren Paolo Emilio Signorini e ai domiciliari per il presidente Giovanni Toti e Aldo Spinelli.

Secondo quanto prospettato dalla Procura genovese per i reati di corruzione a Toti viene contestato infatti di avere accettato da Aldo Spinelli e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro (40.000 euro erogati l'8-9 dicembre 2021, 15mila euro il 25 maggio 2022 e ulteriori 15mila l'8 settembre 2023 al Comitato Giovanni Toti; 4.100 euro invece sono stati erogati il 10 marzo 2023 come partecipazione alla cena elettorale dello stesso giorno per Giovanni Toti) a fronte dell'impegno di "trovare una soluzione" per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell'Olmo tra Celle e Varazze da "libera" a "privata" e di agevolare l'ter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell'Olmo dell'ex Colonie Bergamasche di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente negli uffici regionali.

Inoltre anche per velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent'anni della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genvca S.r.l. (controllata al 55% dalla Spinelli S.r.l.) pendente al Comitato di Gestione dell'Autorita di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, approvata il 2 dicembre 2021; di assegnare a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile ITAR e Carbonile Levante (assegnazione avvenuta rispettivamente il 7 giugno 2022 e il 19 dicembre 2022); - di assegnare a Spinelli un'area demaniale in uso al concessionario Societa Autostrade (ASPI); di agevolare l'imprenditore nella pratica del "tombamento" di Calata Concenter (approvata dal Comitato di Gestione del 29 luglio 2022).

Al Presidente della Regione Liguria ed a Matteo Cozzani (capo di gabinetto del Presidente della Regione Liguria) viene contestato di aver accettato la promessa di Francesco Moncada, (consigliere di amministrazione di ESSELUNGA S.p.A.) di un finanziamento illecito rappresentato dal pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo per la campagna elettorale comunale del 12 giugno 2022, a fronte dell'impegno di sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona. L'INTERVENTO EDILIZIO SULLE EX COLONIE BERGAMASCHE Erano partiti nel maggio del 2023 i lavori di demolizione dell'ala sud dell'edificio 5 "ex Blocco Frizzoni" nelle ex colonie bergamasche di Celle Ligure. Il consenso era infatti arrivato alla società Punta dell'Olmo che si occupa dei lavori, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio, Anas, Asl2 e l'ufficio lavori pubblici manutentivi ed ambiente del comune cellese.

I lavori invece di demolizione del Padiglione Camozzi, il primo edificio verso Savona del gruppo di 8 padiglioni affacciati sul mare, erano partiti nel 2020 con la successiva realizzazione di 49 nuovi appartamenti, già venduti, un albergo di lusso e un moderno centro benessere Spa.

Era stato inoltre approvato lo scorso marzo 2023 dalla giunta comunale di Varazze il progetto che prevede la riqualificazione della baia delle ex colonie.

Il restyling prevederà la demolizione dell’immobile fatiscente e dismesso da anni e la costruzione di un ristorante con la rivisitazione dell’area retrostante con un parco urbano, parcheggi pubblici e privati sia per auto-moto e bicicletta.

La società aveva anche presentato in comune a Celle il progetto legato alla realizzazione di un campo da padel, da calcetto e la creazione di una piscina da 25 metri.

La Colonia Bergamasca di Celle Ligure-Varazze, fu inaugurata nel lontano 1895, con la nascita del padiglione Frizzoni per i primi 195 bambini. Nel 1914 fu costruito il padiglione Camozzi con ulteriori 120 posti a cui si aggiunsero, nel 1925, altri 100 del nuovo padiglione Guido Frizzoni e ulteriori 50 nel 1929 con il padiglione Italcementi.

L'ESPOSTO DEL 2021

L'autorizzazione alla demolizione, la ricostruzione e il cambio di destinazione d’uso con un aumento dei volumi pari al 35% oltre agli interrati in possibile contrasto con la legge regionale 49 del 2009 e con la normativa di piano territoriale di coordinamento paesistico oltre all'autorizzazione a costruire in fascia di inedificabilità e una possibile lottizzazione abusiva.

Queste le presunte irregolarità sulle ex Colonie Bergamasche segnalate e contestate in una lettera inviata nell'aprile al Procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi, al Ministro della Giustizia Marta Cartabia, al presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, al comando della polizia locale di Celle e all'ufficio controllo abusivismo e illegittimità edilizia della Provincia. La missiva era stata firmata dall'ex sindaco e ex candidato primo cittadino a Celle nel 2014 Luigi Bertoldi, Luigi Gaetti, ex senatore e vice presidente Commissione Antimafia, il senatore Mattia Crucioli, i consiglieri regionali Giovanni Battista Pastorino e Fabio Tosi, Daniela Pongiglione, ex consigliere comunale di Savona, Franca Guelfi, consigliere comunale di Vado, Pietro Corona, consigliere comunale di Albisola e Doris Zanatta.

"La Regione è il soggetto che ha emanato la legge e la normativa in questione. La Regione è il soggetto che, più di ogni altro, è titolato a indicarne le modalità di applicazione. La Regione ha scritto che l’incremento di volume non è compatibile, cioè è illegittimo. Si ripete: non sono i sottoscritti ad affermarlo; i sottoscritti riportano l’autorevole e perentorio giudizio della Regione, la cui validità, si ritiene, non può essere negata salvo prova contraria" spiegano nella lettera.

LA LETTERA DELL'EX PROCURATORE COZZI E LA PRESA DI POSIZIONE DEL 2022 DELLA PROVINCIA

Francesco Cozzi, ex procuratore capo della Procura della Repubblica, difensore Civico della Regione Liguria, aveva inviato una lettera ad inizio anno al direttore della Provincia di Savona Concetta Orlando, alla Regione Liguria e alla Soprintendenza e aveva riacceso i riflettori sulle ex Colonie.

Cozzi si era concentrato sul rispetto Ptcp, Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico che collocherebbe il complesso tra le zone tutelate in Liguria. Il Piano prevede che «non è consentito costruire nuovi edifici né alterare quelli esistenti».

Anche la provincia di Savona, nel 2022, aveva espresso l’illegittimità della costruzione tramite un funzionario incaricato; dopo aver ottenuto controdeduzioni, comunque i lavori sono proseguiti. A dare il via libera fu la direttrice della Provincia Giulia Colangelo, a sua volta indagata dalla procura nell’ottobre 2023 per reati legati a maltrattamenti a dipendenti, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico.

L'AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA

Il tema dell'approvazione della bozza di aggiornamento della convenzione urbanistica tra il Comune di Celle e la società Punta dell'Olmo per la realizzazione di 29 alloggi e non più un albergo a 5 stelle come era disposto nel 2018 al posto dell'ex padiglione Frizzoni delle ex colonie Bergamasche ha aperto un duro dibattito nel consiglio comunale dello scorso 21 aprile a Celle.

Punta dell'Olmo che aveva già realizzato e venduto 49 alloggi dove prima era presente il Padiglione Camozzi ha infatti chiesto una revisione cambiando la destinazione d'uso prevista dalla legge regionale che permette ai volumi superiori ai 10mila metri cubi di trasformarli (attuali 18mila metri cubi) in residenziali con una riduzione di volumi (saranno ridotti a 13mila metri cubi).

La bozza di aggiornamento della convenzione è stata poi approvata con 7 voti favorevoli e 3 contrari.