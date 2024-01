Amministrative 2024, incontro Fratelli d’Italia ad Albenga: no comment su dichiarazioni di Vaccarezza

Bocche cucite per gli esponenti di Fratelli d’Italia sulle dichiarazioni del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha da poco divorziato da Cambiamo, e rispetto nei confronti dell’accordo tra partiti, per le Amministrative 2024 ad Albenga.

Numerosi esponenti albenganesi e provinciali di Fratelli d’Italia, con il parlamentare e coordinatore ligure Matteo Rosso, il capogruppo in Regione Stefano Balleari e il coordinatore della provincia di Savona Claudio Cavallo, ieri (26 gennaio) ad Albenga, nella sede ingauna del partito, per parlare delle prossime elezioni Europee e Amministrative.

Se il nome del candidato Fratelli d’Italia a Bruxelles è già noto, Stefano Balleari, che lo scorso 30 dicembre ha cominciato la campagna elettorale proprio nel savonese, ad Alassio (leggi QUI), lo stesso non si può dire delle Amministrative ad Albenga, dove la coalizione di centrodestra non ha ancora deciso chi candidare. Sul piatto ci sono i nomi proposti dalla Lega, a cui spetta, secondo un accordo tra partiti, la decisione per la Città delle Torri, con il consigliere regionale Stefano Mai e la consigliere comunale Cristina Porro in pole position, e l’ex consigliere comunale forzista Nicola Podio, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Dopo un paio di annunci bucati, prima a dicembre e poi in questo mese di gennaio, e il terremoto causato dall’appello del consigliere regionale Angelo Vaccarezza alla Lega affinché si scelga il candidato giusto, a prescindere dall'appartenenza al proprio partito, sembra non si giunga ancora a un accordo.

Mentre a Sanremo c’è già un’ipotesi di data per sciogliere le riserve del candidato sindaco per il centrodestra, appena dopo la metà di febbraio, su Albenga la nebbia sembra essere ancora fitta.