Stefano Balleari (FdI) lancia la corsa elettorale ad Alassio: “Punto a Bruxelles per cambiare l’Europa”

Punta a Bruxelles Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, ieri in visita nella bella Città di Alassio, dove inizia la sua campagna elettorale. Dopo una carriera politica di quasi 20 anni, ha ricevuto la proposta di candidatura alle prossime elezioni europee, che si terranno il prossimo 9 giugno 2024, per portare in Europa le istanze della Liguria e del Nord Ovest.

“Inizio la campagna elettorale ad Alassio, in un posto meraviglioso e pieno di turisti, a testimonianza dell’attrattività turistica della Liguria – spiega Balleari ai microfoni di Savonanews -. Rinforzo la mia candidatura alle prossime elezioni europee, come unico candidato ligure di Fratelli d’Italia, per ottenere un risultato che fino a qualche anno fa poteva essere impensabile, ovvero avere un ligure di centrodestra in Europa. Un ligure che conosca la realtà del proprio territorio, che si voglia fare portavoce delle problematiche e soprattutto che dia delle soluzioni ai propri conterranei”.

“La Liguria è una terra meravigliosa – prosegue - ma ha soltanto 1 milione 600mila abitanti e le proprie istanze non vengono rappresentate nella maniera migliore, a livello europeo. Per questo sono onorato per la mia candidatura alle elezioni europee, per ottenere un grande risultato per la nostra Liguria”. E i presupposti ci sarebbero tutti, con un partito che viaggia alto nei consensi, l’importante esperienza politica e il profilo liberal-conservatore del candidato Balleari apprezzato in tutto il centrodestra. “Sarò l’unico candidato ligure di Fratelli d’Italia: potrei essere il primo ligure del partito ad approdare in Europa”, conclude il consigliere regionale.

A fare gli onori di casa, anche per alzare il livello di attenzione e coinvolgimento cittadino nei confronti dell’iniziativa meloniana, l’assessore comunale alassino Rocco Invernizzi. “Alassio rappresenta Fratelli d’Italia con due assessori e un consigliere. Siamo felici oggi di essere qui per promuovere la candidatura di Stefano Balleari alle elezioni europee a giugno. Contiamo sul supporto dei cittadini”. Presenti anche Roberto Crosetto e Alberto Delfino, rispettivamente presidente e segretario FdI Albenga, e Lucia Leone.

Secondo Balleari, tra i primi temi da affrontare con decisione da Bruxelles, ci sono alcune sfide: dare manforte all’intera filiera agricola, attività produttiva focale per il territorio ligure, occuparsi di infrastrutture e trasporti, con lo sviluppo del trasporto intermodale che consenta di mettere su rotaia la merce proveniente dai porti liguri, le concessioni demaniali, tema rilevante vista la vocazione turistica della regione, ma anche la transizione energetica.

Il percorso che ha portato alla candidatura alle europee 2024 di Stefano Balleari affonda le radici nel 2007, quando venne eletto in Comune a Genova nelle file di Forza Italia. Cinque anni dopo, un ulteriore mandato. Nel 2015, coinvolto dalla visione politica di Giorgia Meloni, aderisce a Fratelli d’Italia, quando il partito navigava al 3%, “ma ho creduto in quel progetto”, spiega. Poi la svolta, che arriva nel 2017, dopo la vittoria elettorale del centrodestra a Genova con la sua nomina a vicesindaco e assessore alla Mobilità e al Trasporto pubblico locale. Alle regionali poi, è il più votato tra le file di Fratelli d’Italia e oggi, dopo quasi 20 anni di esperienza, punta a Bruxelles per continuare il suo impegno politico.