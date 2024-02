Finale, rimossa la carcassa di balenottera spiaggiata: sarà destinata all'incenerimento

Un'operazione macchinosa, che ha richiesto diverso tempo per essere effettuata, ma è stata rimossa la carcassa di balenottera che appena lo scorso sabato pomeriggio si era spiaggiata nelle spiagge del levante finalese, tra Castelletto e San Donato.

L'intervento, interamente a spese del Comune di Finale, è avvenuto seguendo le istruzioni stabilite nei regolamenti del programma Interreg Marittimo It-Fr Maritime ma è stato, come detto, tutt'altro che semplice e accompagnato da un forte odore proveniente dal corpo esanime.

Il cetaceo è stato prima completamente estratto dall'acqua attraverso un'imbragatura "giapponese" e trainato da due trattori, non senza difficoltà visto lo stato abbastanza avanzato di decomposizione; dopodiché, una volta a terra, sarà sezionato e così trasportato a tranches verso il luogo dove verrà incenerito.

Al lavoro, insieme agli operai della ditta intervenuta, anche il veterinario dell'Istituto Zooprofilattico IZS che ha prelevato un campione delle carni della balenottera per effettuare le successive analisi e chiarire quelle che sono state le cause del decesso. Il cadavere di questo esemplare, lungo una decina di metri e ormai in putrefazione, era stato avvistato al largo delle coste ponentina già da una quindicina di giorni.

Sul tratto di Aurelia è stato così indispensabile l'intervento della polizia locale per regolare il traffico che è stato fatto defluire con senso unico alternato regolato dagli agenti.