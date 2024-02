Professione dog sitter, non solo un “lavoretto” saltuario per studenti

Se state cercando un lavoro e amate gli animali, questa potrebbe essere la svolta: proponetevi come dog sitter. Dal post pandemia, sempre più persone cercano qualcuno che si occupi del loro cagnolino, che sia per poche ore o per giorni interi.

E se la domanda cresce, cresce inevitabilmente anche l’offerta: le bacheche social sono pienissime di annunci di studenti e lavoratori part-time che si offrono come dog sitter anzi, pardon: pet sitter, che è più generico e include gattini, pappagalli, criceti e compagnia bella. Quello che però forse ancora non sapete, è che questa professione (se fatta bene e con continuità) può far guadagnare pure 30-40mila euro all’anno.

Se la cosa vi interessa, sappiate che ci sono moltissime scuole cinofile che organizzano corsi di formazione per chi desidera approfondire teoria e pratica su come gestire i cani. Che dite, ci facciamo un pensierino?