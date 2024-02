Foto proveniente dagli archivi della Fondazione 3M, che ringraziamo per l'autorizzazione concessa

Venerdì 2 febbraio, alle ore 21, presso il bar Franca di Altare, si terrà la presentazione del libro "Un sogno infranto" di Angela Ruffino. L'evento è promosso dall'associazione AMA.

Il libro narra la storia della Ferrania, una grande industria che per quasi un secolo ha prodotto materiale per il cinema e per la medicina. La serata sarà moderata dalla professoressa Elena Foddis, con letture a cura di Fausta Odella.