Acqua maleodorante, Marazzo (Cengio Cambia): "Ancora problemi, serve concordare con Ireti un piano di manutenzione su tutta la rete"

"Ancora problemi e polemiche per il servizio idrico. Nel giro di poche settimane, diverse centinaia di cengesi, hanno visto uscire dai loro rubinetti acqua sporca, in certi casi nera e marrone come il caffè, e maleodorante totalmente inutilizzabile per il normale utilizzo domestico". Ad affermarlo è Massimo Marazzo, capogruppo di opposizione di Cengio Cambia.

"Questo problema si è protratto per molte ore rendendo in alcuni casi il servizio idrico totalmente inutilizzabile anche per le più strette necessità durante tutta la giornata di ieri mercoledì 31 gennaio. La popolazione colpita da questo problema sembra ora non poterne più, molti lamentano il fatto che negli scorsi mesi questa problematica si è già verificata diverse volte ma nonostante le lamentele (e le polemiche raccontate anche dagli organi di informazione) sembra non esserci in vista alcun intervento radicalmente risolutivo".

"L’amministrazione informa che a causa di alcuni guasti lungo la rete idrica si è resa necessaria da parte dell’azienda che gestisce il servizio, prima chiudere l’erogazione e intervenire rendendo, così l’acqua talmente torbida da non essere utilizzabile".

Nelle settimane scorse, la minoranza è intervenuta sulla questione presentando un'interrogazione: "Il problema sta diventando davvero insostenibile. La popolazione, specialmente le famiglie con bambini e anziani, è messa continuamente in situazioni di forte disagio a causa del continuo ripetersi del problema. E in prospettiva sembrano non essere previsto un serio intervento manutentivo a tutta la rete ma nemmeno, vista la mancanza del primo, uno sconto sulle bollette a fronte di questi disagi che rappresentano un evidente disservizio". "Ieri sera ho chiamato il sindaco Dotta per avere informazioni sulla possibilità di risolvere il problema alla radice, ma il primo cittadino ha risposto che ora la gestione dell’impianto è di Ireti e che quindi lui non saprebbe come fare per cambiare radicalmente la situazione".