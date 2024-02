Acqua sporca dai rubinetti a Cengio: "Nessun problema chimico, è conseguenza di lavori alle tubature dell'acquedotto"

"Non è mia abitudine fare polemiche o contribuire ad alimentarle, ma sull'informazione relativa al funzionamento dell'acquedotto comunale gestito da Ireti è necessario fare alcune precisazioni".

Ad affermarlo è il sindaco di Cengio Francesco Dotta che prosegue: "L'acquedotto in oggetto è sicuramente datato, come peraltro in molti comuni valbormidesi, e non sono saltuari gli interventi per la riparazione di perdite sulle tubazioni. Quando si riattiva l'erogazione dell'acqua dopo l'interruzione per permettere di effettuare la riparazione di perdite, la stessa trascina depositi e impurità presenti nelle condutture che tendono ad intorbidire in maniera significativa la colorazione dell'acqua. E' successo in questi giorni, è successo nel mese di novembre".

"Il fenomeno dell'acqua sporca di questi giorni - specifica quindi - è collegato ad una avaria di grosse dimensioni su un collettore principale che ha richiesto manovre sulla rete che, come accennato in precedenza, hanno smosso i sedimenti all'interno delle tubazioni. Non vi è stato nessun problema di natura chimica nell'acqua".