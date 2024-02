Quando fra i propri desideri nascosti ed in nessun caso concretizzati, esiste quello di realizzare un giardino di ottima qualità, curato e gradevole da vedere, un giardino perfetto e completo di alberi, si può iniziare a realizzarlo entrando in contatto con un’azienda specializzata in manutenzione e potatura alberi e giardini. Ciò per il fatto che non ci si può improvvisare giardinieri, perché non è la stessa cosa far crescere, nella propria terrazza, un limone rispetto a pianificare una vera e propria zona verde con alberi. È necessario chiamare una squadra di esperti e di professionisti del campo per farsi aiutare, i quali siano così competenti da riuscire a dare vita ad un giardino che dia delle soddisfazioni, che accontenti le proprie ambizioni e che nel contempo si introduca all’interno della propria città. Può darsi che già si sia a conoscenza del fatto che, ogni specie di albero non è possibile coltivarlo in qualsiasi luogo, diversamente non si vedrebbero le palme soltanto in Liguria, ma pure in città nelle quali vengono certamente apprezzate, ad esempio a Bologna. La ragione per la quale ciò non può accadere consiste appunto nel fatto che ogni pianta ha determinate peculiarità, e ne esistono di moltissime tipologie differenti, ognuna di queste con specifiche potenzialità e limitazioni. Soltanto chi le tratta ogni giorno può capire quali siano le tipologie e le categorie più idonee ad un luogo esatto ed al clima al quale si espone. Si potrebbero prendere, per esempio, le estensioni di un albero, di una pianta, di una siepe. In un piano di lavoro, il giardiniere disegnerà di sicuro le specie vegetali che si preferiscono, però sarà necessario che consideri le superfici di cui dispone, e tenga conto dell’eventuale sviluppo della pianta, che soltanto chi è competente può esserne a conoscenza.

In che modo si crea un giardino con alberi?

Come si è già detto, il piano di lavoro di un giardino con alberi consiste in un disegno, addirittura, per essere più chiari, in un insieme di disegni, nei quali viene collocato, esattamente, ogni elemento che il cliente vuole introdurre nel suo terreno. Non ci si riferisce soltanto agli alberi oppure alle erbe, nonostante queste risulteranno il punto centrale su cui ogni elemento ruoterà attorno, ma si tratta anche di ciò che comprende il progetto, ovvero dei giochi per i bambini, del sistema di irrigazione, delle panchine, dei vialetti, delle fontane, dei componenti che potrebbero equivalere ad uno stagno o a delle rocce, e ad ogni elemento che è possibile introdurre e che possa dare piacere.. In seguito, grazie al piano di lavoro si realizzerà il giardino, il quale crescerà e si svilupperà durante il trascorrere degli anni e delle stagioni. Di continuo, la medesima azienda specializzata in manutenzione e potatura di giardini ed alberi svolgerà, regolarmente, ogni operazione che occorre per mantenere vivo e florido il proprio giardino, così che le specie vegetali non occupino le aree che non dovrebbero. Quindi poteranno, appunto, gli alberi al momento giusto, allo stesso modo delle siepi. Il giardino sarà liberato dalle piante dannose e rinvigorito coltivando progressivamente quello che si dovrà coltivare, prendendosi cura delle aiuole, fertilizzandolo e concimandolo nel momento giusto e nella parte in cui si riterrà opportuno.