"Il personale delle Funivie non può condurre convogli sulla tratta di competenza di RFI, la normativa non lo permette"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Egregio signor direttore, ho letto l'articolo che riguarda Funivie, l'azienda in cui ho lavorato per quasi 32 anni, dal 1° febbraio 1975 al 30 settembre 2006, quando dal giorno successivo sono andato in pensione per anzianità di servizio".

"Ho sempre svolto il mio servizio nella funzione "personale e organizzazione", quindi ho una certa conoscenza dei problemi di gestione e amministrazione del personale. Leggo che i sindacati chiedono alla Regione di occuparsi della formazione del personale, anche con l'obiettivo di integrare le attività funiviarie e ferroviarie per la movimentazione delle merci".

"Le Funivie Savona-San Giuseppe sono una ferrovia pubblica concessa all'industria privata. Questa concessione riguarda esclusivamente la funicolare aerea su cui viaggiano i vagonetti dalla stazione di partenza nel Porto di Savona fino all'arrivo a San Giuseppe di Cairo Funivie. Qui, la merce trasportata viene scaricata nel Parco Deposito, asservito dalle linee di trasporto, mentre il personale a ruolo delle Funivie Savona-San Giuseppe si occupa di garantire il regolare arrivo dei vagonetti con il relativo carico a destinazione".

"Le Funivie gestiscono anche il raccordo ferroviario che collega la Stazione di San Giuseppe Trenitalia con il Parco Deposito Funivie. Questo raccordo serve sia per la manovra all'interno del parco stesso che per la guida dei locomotori che trasportano i vagoni dal nostro Deposito alla Stazione di San Giuseppe Trenitalia. Successivamente, i vagoni vengono distaccati dal personale di manovra di Trenitalia, mentre i nostri macchinisti riportano i locomotori nel parco deposito Funivie. E questa è l'unica attività ferroviaria vera e propria svolta da personale a ruolo Funivie".

"Leggendo gli articoli su giornali sia cartacei che web, mi è sembrato però di capire che i sindacati (e forse anche il Commissario) facciano riferimento all'utilizzo di personale a ruolo Funivie per la conduzione dei convogli sulla tratta di competenza di Rete Ferroviaria Italiana, fra il Porto di Savona e la Stazione di San Giuseppe Trenitalia".

"Mi scuso se ho frainteso, ma se invece avessi capito bene, vorrei ricordare a chi di competenza, che la concessione governativa che regola l'attività della ferrovia in concessione Funivie Savona-San Giuseppe, non permette assolutamente questa attività, a meno che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non modifichi la situazione normativa attuale".

"Anche se sono in pensione da oltre 17 anni, mi piace seguire quello che succede nelle "mie" Funivie e quindi mi sono permesso di "mettere il naso" in cose che ormai non sono più di mia competenza".

Mario Varaldo