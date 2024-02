A Savona nella sala Rossa del Comune un incontro per dire “Basta violenza sulle donne”

All'incontro, lunedì 12 alle 17,30, prenderanno la Senatrice di Italia Viva Raffaella Paita e l'assessore comunale Barbara Pasquali (Italia Viva) e Lucia Annibali, difensore civico della Toscana.

Annibali, avvocatessa del foro di Urbino nel 2013 era stata sfregata con l'acido da due uomini mandati dal suo ex-fidanzato Luca Varani.

L'uomo è poi stato condannato nel 2016, in via definitiva, a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e stalking. Annibali ha poi raccontato la sua storia in un libro, scritto con la giornalista Giusi Fasano "La mia storia di non amore". Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le aveva conferito l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2023.