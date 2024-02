Incidente frontale sulla A10 all'altezza di Villanova d'Albenga. Due feriti e disagi al traffico

Code e disagi sulla A10 per un incidente frontale, nel tratto tra Andora e Albenga, che ha causato imponendo la chiusura del tratto.

Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone, e ci sono stati due feriti, uno trasportato al Pronto soccorso del santa Corona in codice rosso e uno in codice giallo.

L'incidente è avvenuto in una galleria tra Andora e Albenga attorno in un'area di cantiere, dove il traffico è ad una una sola corsia per senso di marcia a causa di uno scambio di carreggiata dovuto ai lavori. Il tratto è stato temporaneamente chiuso e e poi riaperto a senso unico alternato con la formazione di code fino a 8 chilometri.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Andora con due ambulanze e l'automedica per soccorrere i feriti, i Vigili del Fuoco di Savona e la polizia stradale.