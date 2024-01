Savona, giovane accoltellato con una lama di 23 cm: denunciato un 18enne con precedenti

Verso l’una, infatti, le Volanti sono intervenute in Darsena per una segnalazione al 112 di persona ferita. Giunte immediatamente sul posto, sentiti i testimoni del fatto e individuata la persona ferita - subito soccorsa e trasportata in ospedale - i poliziotti hanno prontamente rintracciato e fermato il 18enne in possesso di un coltello.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’episodio sembrerebbe inquadrarsi nell’ambito di una lite tra i due poi degenerata nel ferimento: i fatti sono però ancora in corso di accertamento, con la Polizia nelle prossime ore ascolterà ulteriori testimonianze tra le quali quella della vittima.