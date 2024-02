E' mancata Teresa Maruca, la mitica "Lisetta" dell'omonimo ristorante di Erli

E' venuta a mancare all'età di 77 anni Teresa Maruca, meglio conosciuta come "Lisetta", proprio come il ristorante di Erli che ha curato da quando aveva appena 15 anni sino all'ultimo giorno della sua vita. Un malore l'ha strappata ai suoi cari nei giorni scorsi.

Lisetta era conosciutissima non solo nell'entroterra ingauno ma anche nel Ponente Ligure e in Piemonte. Per i piemontesi che scendevano in Riviera utilizzando la strada del San Bernardino (Garessio-Albenga), il suo ristorante e l'adiacente negozio di alimentari erano una tappa obbligata per ristorarsi e godersi un pasto genuino. Ultimamente il suo lavoro nell'esercizio si era un po' rallentato per l'età, ma era sempre presente ad aiutare e dare consigli ai nuovi giovani gestori.

I funerali sono stati fissati per domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Caterina ad Erli, dove stasera alle 21 si reciterà il Santo Rosario.

Lascia il figlio Alberto Delfino, presidente Lions della Vallate Ingaune.