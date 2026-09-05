Stella e la Croce Rossa piangono la scomparsa di Claudio Crestani

Stella e la Croce Rossa piangono a scomparsa di Claudio Crestani.

"Ciao Claudio, buon viaggio. Oggi il nostro Comitato perde non solo un volontario, ma una persona speciale, un punto di riferimento, un vero pilastro della nostra famiglia di Croce Rossa - dicono dal comitato stellese - Claudio ha dedicato tempo, energie e cuore agli altri. Anche se da tanto tempo per motivi di salute non ha più potuto supportare le attività, la sua presenza rimaneva costante all’interno della nostra associazione".

"Per tanti di noi non era semplicemente un collega o un volontario: era una presenza familiare, una certezza, una parte della nostra storia. Ci mancheranno il suo sorriso, la sua disponibilità, i momenti condivisi e tutto ciò che, con il suo modo di essere, ha saputo trasmetterci. Un abbraccio alla moglie Isabella e alla figlia Michela" continuano dalla Croce Rossa.

"Con profonda tristezza e commozione, la Croce Rossa Italiana, Comitato di Varazze si stringe con affetto alla famiglia di Claudio e ai Volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Stella in questo momento di dolore - il cordoglio del Comitato Cri di Varazze - A nome del Presidente, dei Volontari e dei Dipendenti della Croce Rossa di Varazze, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla moglie Isabella, alla figlia Michela, ai familiari e a tutti i colleghi del Comitato di Stella. Buon viaggio, Claudio".