"Estate sicura" della Polizia ad Alassio e Albenga: ad agosto un arresto e 8 denunce

Nel corso del mese di agosto, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio con l’impiego congiunto del personale dei Reparti Prevenzione Crimine Liguria e Piemonte, ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo dei territori nei Comuni di Alassio e Albenga.

L’attività si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso turistico e dalla presenza di giovani, tra cui Piazza Europa e viale Pontelungo nel comune di Albenga, la zona del lungomare del Comune di Alassio dove sono collocati i principali locali, e nelle stazioni ferroviarie di Alassio e Albenga con il supporto del Nucleo Cinofili di Genova.

Specifici servizi di vigilanza sono stati predisposti anche nell’area di confine tra Alassio ed Albenga, caratterizzata dalla presenza delle principali discoteche, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle serate e degli eventi della stagione estiva.

Nel corso dei servizi, sono state complessivamente identificate 2888 persone e controllati circa 996 veicoli, e l’attività di prevenzione e controllo ha inoltre consentito di arrestare una persona e denunciarne altre otto all’Autorità Giudiziaria. Grazie anche al supporto delle unità cinofile antidroga, sono state segnalate amministrativamente 16 persone e sequestrati complessivamente 55 grammi di sostanza stupefacente.

"I servizi, svolti anche nelle fasce orarie serali e notturne, hanno assicurato una costante presenza delle forze dell’ordine nelle aree maggiormente interessate dalla movida, prevenendo e contrastando eventuali comportamenti illeciti e garantendo condizioni di sicurezza per cittadini, turisti e giovani che hanno frequentato i locali della zona" spiegano dalla Questura.