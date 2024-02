Con il team IP1X Albenga fa il giro del mondo: dalla Gallinara oltre 2500 collegamenti durante la competizione mondiale dei radioamatori

Terzi a livello mondiale: è questo il grande risultato dei IP1X (nominativo speciale rilasciato dal MISE). Nei giorni scorsi il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha incontrato alcuni rappresentati del gruppo di radioamatori che lo scorso luglio hanno partecipato allo IOTA Contest 2023 piazzandosi al terzo posto a livello mondiale.

"La gara prevedeva la partecipazione di radioamatori da tutto il mondo che devono riuscire ad effettuare il più alto numero di collegamenti possibile - spiegano dal team IP1X - Solo pochi giorni fa è stata pubblicata la classifica finale che ha assegnato al nostro gruppo il terzo posto in classifica con circa 2500 collegamenti (sia in telegrafia che in fonia) effettuati dall'isola Gallinara. Ringraziamo della disponibilità tutto il comune di Albenga e, in particolare, il primo cittadino Riccardo Tomatis e l’ufficio demanio".

Il Team IP1X ha poi stampato oltre 2500 cartoline che sono state inviate a tutti coloro che si sono collegati con Albenga durante la competizione. La cartolina presenta una visione e descrizione completa dell'isola che, oltre a ricordare la manifestazione, promuove la città delle torri e la sua isola Gallinara.

“Una occasione di visibilità per la nostra città e per l’isola Gallinara - afferma l’assessore al demanio Mauro Vannucci - L’Amministrazione e l’ufficio demanio con il responsabile Stefano Robello saranno sempre a disposizione dei cittadini e degli utenti al fine di continuare a promuovere, in Italia e all’estero, il nostro territorio”.

"Grazie a questa competizione il nome dell'isola Gallinara e di Albenga ha rieccheggiato in tutto il mondo - il commento del sindaco Riccardo Tomatis - Mi complimento con il team, i cui membri ho già incontrato gli anni scorsi in occasione della loro partecipazione alle competizioni nazionali, per il risultato che hanno conseguito. Queste iniziative, sebbene possano apparire molto settoriali, portano con sé un grande consenso e contribuiscono a far conoscere la nostra splendida città a coloro che collegandosi e poi ricevendo la cartolina, incuriositi, decidono di visitare Albenga".