Savona, sospensione dell'energia elettrica a Santa Rita: otto ore senza corrente

Otto ore di interruzione dell'energia elettrica le 22 di giovedì 15 e le 6 di venerdì 16 nel quartiere di Santa Rita. Saranno interessati dal “black out” temporaneo corso Tardy e Benech, via De Amicis, via Giusti, via Fratelli Canepa, via Aleardi, via Calamaro, via Servettaz, via Alfieri e via Tasso.

I lavori sono dovuti alla riparazione di un guasto su una linea a media tensione e che viene fatto nelle ore notturne per creare meno disagi, anche se ci saranno problemi per frigoriferi e freezer che resteranno per ore senza corrente. Enel distribuzione ha affisso dei messaggi nei portoni delle vie interessate.

“Il lavoro necessita di un fuori servizio programmato tra le 22 di giovedì e le 6 di venerdì mattina – si legge -. Gli orari sono stati concordati per evitare disagi a scuole, negozi e privati dal momento che le vie interessate si trovano nel centro città.

Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito di e-distribuzione.it.

Oppure mandare un sms al numero 320.20 41500 indicando il codice Pod (IT 001 E...) contenuto in bolletta, oppure scaricare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione, oppure per segnalare un guasto si può chiamare il numero verde 803.500”.