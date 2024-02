Rimozione impalcature forte Tecci, "Altare con Noi, Insieme" scrive al comune di Quiliano

Il gruppo di opposizione 'Altare con Noi, Insieme' continua la sua battaglia per le impalcature del forte Tecci.

"E' dal 2022 che ci occupiamo di questa situazione. Siamo riusciti a far togliere i cartelli sbiaditi che erano un’idea by Altare e le impalcature arrugginite, ma è ancora presente quella lato Cadibona, per la quale il comune di Altare ha risposto alla nostra interrogazione dicendo di aver chiesto 'innumerevoli volte' al comune di Quiliano di occuparsene", spiegano i consiglieri Giuseppe Grisolia, Carletto Pansera ed Eleonora Caruso.

"Allora ci abbiamo voluto provare anche noi e in sole 24 ore, il comune di Quiliano ci ha risposto invitando il demanio, che ha la competenza sul forte, ad intervenire. Alla luce di ciò, crediamo che i cittadini dovrebbero riflettere e trovare una risposta a questa situazione".

"La presenza delle impalcature non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza pubblica", concludono dall'opposizione.