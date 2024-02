Tirreno Power, anche Uniti per la Salute presenterà ricorso contro la sentenza del Tribunale di Savona

“A seguito della lettura delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Savona che il 3 ottobre scorso ha deciso il primo grado del processo nei confronti dei vertici della centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure e dopo aver sentito il parere del nostro legale e dei nostri consulenti tecnici, abbiamo ritenuto di presentare impugnazione davanti alla Corte d'appello di Genova”. Lo affermano i membri dell’associazione “Uniti per la Salute”, dopo che, anche la Procura, la settimana scorsa ha fatto ricorso in Appello.

“Tra i diversi aspetti che hanno motivato la nostra convinzione di dover appellare la sentenza di primo grado – spiegano -, gli esiti di tre indagini ambientali sulle esposizioni ad inquinanti che, seppur condotte con diversi modelli di dispersione e diversi traccianti, sono tra loro coerenti nel senso dell'individuazione delle aree di maggiore ricaduta degli inquinanti della centrale”.

“Un ulteriore motivo fondamentale, anzi centrale, è costituito inoltre dagli esiti eclatanti in termini di eccessi di mortalità e di malattie delle due indagini epidemiologiche condotte sul campo con differenti metodologie: lo studio caso-controllo dei CTP della Procura e lo studio di coorte condotto dal massimo ente di ricerca pubblico del Paese, il CNR, le cui conclusioni hanno dato un esito sanitario addirittura di maggiore gravità di quello dei consulenti della Procura di Savona.

Tutte queste indagini, secondo il nostro consulente professor Gianicolo, stabiliscono una ‘forte evidenza di danno alla salute delle popolazioni più esposte, tanto in termini di ricoveri quanto in termini di decessi per patologie correlate’, senza che la sostanza di questo danno sanitario riteniamo possa essere scalfita dai rilievi delle difese degli imputati”.

“Queste e diverse altre importanti motivazioni ci hanno indotti quindi alla decisione dell’Appello perché crediamo sia un atto dovuto nei confronti di una popolazione che ha convissuto per decenni con una grande centrale a carbone e con le sue emissioni inquinanti”, concludono da “Uniti per la salute”.