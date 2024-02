Albenga, cane salva una ragazza da un tentativo di violenza sessuale: aggressore fermato dai Carabinieri

Un cane salva una ragazza da un tentativo di violenza sessuale: è successo ad Albenga, lo scorso 10 febbraio, in via Dante Alighieri.

È grazie alla presenza del cane che, spaventando l’aggressore, lo ha messo in fuga, evitando il peggio. La giovane, spaventata, è riuscita poi ad attirare l’attenzione di un automobilista in transito, lanciando così l’allarme.

Presentata la denuncia, il giorno successivo all’episodio, sono state subito avviate le indagini e, in breve tempo, i Carabinieri della compagnia di Albenga hanno identificato e fermato l’aggressore.

"Manifesto la mia vicinanza alla ragazza che ha subito un tentativo di palpeggiamento lo scorso 10 febbraio - afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Qualunque tipo di violenza, anche fosse solo verbale, va denunciata e contrastata. La giovane donna ha prontamente sporto denuncia ai carabinieri, competenti sul tema sicurezza insieme alle altre Forze dell’Ordine, che sono intervenuti e, in poco tempo, hanno identificato e denunciato l’uomo. A loro vanno i miei ringraziamenti".

"Ad Albenga abbiamo una compagnia dei Carabinieri molto attiva e presente, abbiamo la presenza della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e delle altre forze dell’ordine che hanno creato un clima di sinergia anche con l’amministrazione e la polizia locale che permette interventi efficaci sul territorio - prosegue -. In provincia di Savona abbiamo un Questore, la dottoressa Alessandra Simone, che su queste tematiche ha fatto e sta facendo moltissimo (pensiamo ai protocolli Zeus ed Eva). Grazie alla sua sensibilità e attenzione, alle iniziative di prevenzione tra i giovani e nelle scuole, agli eventi informativi, agli incontri e alle conferenze sono stati fatti passi avanti importanti".

"Ancora molto è da fare, a partire dalla garanzia di interventi e pene certe per i responsabili di episodi di violenza. Come sottolineato in molte occasioni - spiega Tomatis -, l’obiettivo, non solo mio, ma delle forze dell’ordine in tutta Italia e nel mondo e di tutta la società civile, è quello di riuscire ad arrivare ad un domani nel quale non vi sia più neppure un episodio di violenza di alcun genere e gravità".

"Per quanto di competenza di un’Amministrazione stiamo portando avanti molte iniziative contro la violenza di genere in collaborazione con le associazioni del territorio, pensiamo ai progetti con il 'Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi', con lo Zonta e molto altro, ma anche proprio con le forze dell’ordine. Continueremo con il massimo impegno in questa direzione", conclude il primo cittadino di Albenga.