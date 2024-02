"Progetto Comune": "Lavoriamo per Quiliano da cinque anni, i fatti lo dimostrano"

Il gruppo consiliare "Progetto Comune" di Quiliano replica alla lista civica "Insieme per Quiliano": "Le affermazioni a firma del candidato sindaco Donatella Barbano, nelle quali si stigmatizza l’operato di questa amministrazione comunale coordinata dal sindaco Nicola Isetta, non rispondono a verità".

"Difatti a seguito dell’elezione a sindaco di Nicola Isetta e dell’insediamento del nostro gruppo consiliare al governo locale del comune di Quiliano, conseguente alla vittoria in occasione delle elezioni amministrative del 27 maggio 2019, ci siamo impegnati da subito per far risollevare Quiliano dalla situazione problematica in cui il territorio è stato lasciato".

"In particolare evidenziamo i circa 15 milioni di euro investiti per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio e del patrimonio civico, tutti finanziati con fondi dello Stato, della Regione, del Pnrr, del GAL Valli Savonesi e del GSE, e che hanno portato all’avvio di oltre 55 cantieri di opere pubbliche a Quiliano (di cui molti ancora in corso). Abbiamo inoltre fronteggiato l’emergenza della pandemia Covid, mantenendo l’erogazione dei servizi ai cittadini e accelerando sulla digitalizzazione delle attività comunali per la nostra comunità".

"Respingiamo pertanto con fermezza le accuse di torpore e di scarso lavoro mosse da “Insieme per Quiliano”, che denotano una scarsa se non inesistente conoscenza dell’attività amministrativa e gestionale svolta durante questi cinque anni di mandato. Soffermandoci sui casi menzionati nel comunicato, precisiamo in particolare che gli interventi sull’outdoor che ora si stanno concretizzando sono il risultato di diverse progettualità a cui l’Amministrazione ha collaborato durante tutto il mandato", proseguono dal gruppo consiliare.

"A partire dal 2019 è stato attivato l’inserimento del comune di Quiliano nella strategia di sviluppo locale (SSL) del Gal Valli Savonesi, attraverso la creazione di una comunità locale denominata “Outdoor Valbormida”, costituita da dieci comuni con capofila Cairo Montenotte. Le opere in progetto relative al PSR 2014/2020 – GAL Valli Savonesi sono state terminate nel 2023. A luglio 2023 è stato deliberato dalla Giunta comunale lo schema di Protocollo d’Intesa tra 24 comuni appartenenti al BIM Bormida".

"L’ambito territoriale del progetto comprende 17 comuni localizzati in Valle Bormida, 5 in Valle Erro, 1 in Valle Tanaro e 1 in Valle Trexenda-Quiliano. A fine anno 2023 è stato firmato l’accordo e l’approvazione degli elaborati di progetto da tutti i Sindaci. E’stato inoltre progettato un brand territoriale per individuare il tracciato dei sentieri ciclopedonali e l’offerta turistico ricettiva per lo sviluppo economico del comparto - continua - Nonostante gli impedimenti dovuti alla pandemia sono stati tessuti e mantenuti rapporti anche con il GAL Mongioie. In questo caso è stato elaborato, insieme ai Comuni limitrofi, un importante tracciato per il proseguimento in Liguria dell’E-bike Cluster Nature, mettendo in contatto Quiliano con il più esteso percorso europeo per il cicloturismo for all. Sono in corso le intese tra i GAL".

"Sottolineiamo che durante gli anni del nostro mandato abbiamo provveduto alla predisposizione della cartografia digitale di tutti i sentieri outdoor tracciati sul territorio da CAI e FIE. Abbiamo curato il completo iter ufficiale per l’iscrizione alla Rete Escursionistica della Liguria (REL) di due sentieri storici che collegano l’Alta Via dei Monti Liguri direttamente a Roviasca e al centro storico di Quiliano. E’stato aperto il sito turistico di Quiliano (peraltro consultato da migliaia di utenti)".

"Per quanto riguarda il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), il progetto (già previsto nel programma amministrativo della nostra lista civica) è stato finanziato da Regione Liguria con un contributo straordinario al nostro comune, erogato all’inizio del 2023. Difatti già in occasione di un’assemblea pubblica, svoltasi presso la sala consiliare nella giornata di martedì 11 luglio 2023, si è dato inizio alla fase di consultazione pubblica per la formazione dei nuovi PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e PAU (Piano per l’Accessibilità Urbana), finalizzati alla raccolta di informazioni e suggerimenti da parte dei cittadini".

"Al termine di tale procedura, si è provveduto a sottoporre all’esame e approvazione del PEBA e del PAU nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 22 dicembre 2023. Per quanto riguarda la Variante al PUC, relativa alle modifiche del Piano Turistico, l’Amministrazione ha formulato gli indirizzi e le indicazioni per i contenuti con Delibera n.123 del 21/09/2020. La deliberazione consiliare di adozione è il frutto di un lavoro pluriennale portato avanti da questa Amministrazione in contatto con gli uffici e i dirigenti di Regione Liguria, e che ha portato successivamente all’inoltro dell’intera documentazione alla stessa Regione per l’espressione del parere preventivo sul piano geologico (art. 89, dpr 380/2001)".

"L’esito favorevole è stato formalizzato da Regione Liguria con provvedimento del 7 novembre 2023. Di conseguenza, abbiamo convocato un’assemblea pubblica informativa sulla variante, svoltasi presso la sala consiliare nella giornata di mercoledì 13 dicembre 2023, seguita poi da una riunione illustrativa rivolta alle categorie produttive, e da due sedute della commissione consiliare prima. L’adozione formalizzata dal Consiglio comunale, effettuata nella seduta di martedì 30 gennaio 2024, rappresenta quindi il coronamento di tutto questo lavoro sviluppato. Relativamente al Patto con la Prefettura di Savona per l’attuazione della sicurezza urbana con sistemi di videosorveglianza, ricordiamo al comitato “Insieme per Quiliano” che si tratta di una delibera che viene regolarmente approvata dalla Giunta tutti gli anni, ai fini dell’inserimento del Comune di Quiliano nelle graduatorie ministeriali per l’ottenimento di finanziamenti statali per l’acquisto di impianti e telecamere".

"Purtroppo, poiché il Ministero dell’Interno non ci ha mai assegnato nemmeno un euro per le videocamere (in ragione di parametri nazionali, basati sul rapporto tra territorio, popolazione ed episodi di denunce), negli ultimi anni abbiamo dovuto investire fondi comunali in tal senso. E continueremo a farlo, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio. Per ciò che concerne gli interventi di riparazione delle strade, gli stessi sono sempre stati portati avanti anche negli anni scorsi, da parte delle maestranze comunali e delle ditte incaricate, recependo tutte le varie indicazioni che pervengono ogni giorno da parte dei nostri concittadini".

"È doveroso precisare, a tal fine, che il comune può intervenire nelle aree di viabilità pubblica di proprietà comunale, e non di certo sulle strade di proprietà della Provincia di Savona o di consorzi tra privati o di singoli privati (benché ricadenti nel territorio comunale). Spesso infatti è capitato di ricevere segnalazioni di interventi (recentemente anche da parte del comitato 'Insieme per Quiliano'), che non potevano e non possono essere sviluppati proprio perché ricadenti su proprietà diverse da quelle comunali".

"Ci permettiamo di evidenziare infine a Donatella Barbano e al comitato 'Insieme per Quiliano' che tutte le informazioni sopra esposte (come pure tutte le attività nei vari ambiti multisettoriali, sviluppate durante il nostro quinquennio) sono reperibili negli atti amministrativi del comune, tutti pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.quiliano.sv.it, e in particolare nelle relazioni ai Bilanci di Previsione, ai Rendiconti della Gestione, e alle numerosissime variazioni di bilancio nelle quali si è sempre data puntuale e dettagliata menzione dei contributi assegnati, e degli interventi sviluppati: interventi, questi, sempre illustrati e letti nelle sedute del Consiglio comunale, nel corso delle quali non abbiamo avuto modo di vedere tra il pubblico i rappresentanti del comitato 'Insieme per Quiliano'", concludono dal gruppo consiliare "Progetto Comune".