Savona, il candidato del centrosinistra Orlando nella sala Rossa del Comune il 21 settembre

Questa mattina Orlando ha incontrato la Rsu dell'Ilva. "Comincio un'attività per me molto importante: incontrare i cittadini prima di scrivere il programma.", ha detto Orlando. Dopo Savona il 21, sarà a La Spezia e il Tigullio il 22 e il 24 a Genova.

Orlando ha sottolineato l'importanza di un processo trasparente e partecipativo nella costruzione del programma politico: "Vogliamo che i cittadini vedano come nasce e si sviluppa il programma, ma soprattutto vogliamo essere ben distanti rispetto a quelli che facevano la pianificazione territoriale o decidevano del destino della sanità in poche persone, in sedi separate e ristrette".

L'esponente democratico ha inoltre evidenziato come il confronto con i cittadini possa arricchire il dibattito, anche attraverso opinioni diverse, assumendosi il rischio di un dialogo aperto e diretto. "È un rischio che va preso, perché il rischio più grande è che le persone restino a casa, si allontanino e svuotino la democrazia. Per questo diciamo a tutti: agli indecisi, ai militanti e anche a chi la pensa in modo diverso, venite, dateci le vostre idee, dateci il vostro contributo. Per una Liguria a testa alta".