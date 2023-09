Covid, salgono a 20 i ricoverati in provincia, il triplo rispetto a un mese fa

Cresce la diffusione dell’infezione da coronavirus, comunque ancora lontana dal difficile periodo della pandemia. Uno scenario ritenuto inevitabile dagli esperti, legato, alla piena ripresa delle attività lavorative e alla riapertura delle scuole, come successo negli anni precedenti ma ritenuto. .

La situazione non è ritenuta preoccupante ma rimane importante non avere malati gravi e mantenere le terapie intensive vuote. . I ricoverati con covid tra il San Paolo di Savona e l'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga sono 20.

In genere le conseguenze del virus sono molto meno gravi di un tempo e a rischiare, quando la contraggono, sono soltanto le persone fragili , tra queste gli anziani delle Rsa dove rimane l'obbligo di indossare le mascherine (prorogato fino al 31 dicembre)

Secondo i dati di Alisa nella settimana tra il 13 e il 19 settembre i nuovi casi di positivi nella nostra Asl sono stati 98, 661 in tutta la Regione. Al 13 settembre i ricoverati erano 22 di cui 3 in terapia intensiva, al 19 settembre sono saliti a 24 ma nessuno in terapia intensiva.