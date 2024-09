Savona Ilaria Caprioglio candidata con la lista civica a sostegno di Bucci alla regionali

La prima donna sindaco di Savona torna in politica e si candida con il centrodestra nella lista civica Vince Liguria che sosterrà Marco Bucci

Nel suo addio al Comune Caprioglio aveva rimarcato il suo non volersi piegare a logiche partitiche, sacrificando l'impegno preso con gli elettori, facendo scelte anche "controcorrente".

"Orgogliosa di non aver mai abdicato ai miei principi per piegarmi a deprecabili logiche di partito – prosegue Caprioglio - In questi ultimi anni sono tornata alla mia professione e all'impegno nel sociale, osservando da lontano il mondo della politica con la consapevolezza che mi sarei messa, nuovamente, a disposizione quando i tempi fossero stati maturi".