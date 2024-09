Regionali, Antonella Tosi pronta alla sfida elettorale per il savonese e la continuità: "C'è ancora molto da fare"

"Dal mio territorio verso Genova porterò sicuramente un contributo significativo. La provincia di Savona deve crescere".

E' un'Antonella Tosi solare, come sempre piena d'entusiasmo e determinata quella che si è presentata ufficialmente stamani a Genova, quale candidata per Fratelli d'Italia nell'evento che ha dato il via alla campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni a sostegno di Marco Bucci presidente.

"Molto è stato fatto, ma c'è ancora tanto da fare" ha detto la candidata ai nostri microfoni parlando dei temi più nel territorio provinciale come portualità, infrastrutture, ambiente, occupazione "e, soprattutto, in sanità, dove ci sono ancora molte criticità da risolvere".

Tra gli argomenti non poteva mancare quello che più ha fatto discutere, suscitando diverse prese di posizione per lo più contrarie da parte della cittadinanza ma anche di alcuni partiti della coalizione che sostiene il candidato Bucci. Ossia quello del rigassificatore "E' molto sentito. Abbiamo visto, ad esempio, la catena umana organizzata dai cittadini contro il progetto - ricorda la candidata Tosi -. Io penso che Fratelli d'Italia non possa ignorare questa questione. Già in Comune i nostri rappresentanti hanno votato contro il rigassificatore, nonostante la posizione della Regione. Dunque, credo che la linea debba essere quella di rivedere completamente il progetto".