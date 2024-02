Albisola aderisce al progetto "Costruire l’Europa con i consiglieri locali"

Il comune di Albisola Superiore ha aderito al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, lanciato dalla Commissione Europea. L’iniziativa mira a creare una rete europea di rappresentanti politici locali per rafforzare la comunicazione sui temi europei e costruire un’opinione pubblica di livello europeo.

Il rappresentante individuato dal comune è il più giovane membro della giunta albisolese, Luca Ottonello, assessore con deleghe a Comunicazione, Turismo, Commercio, Demanio, Sport, Progetto SAI, Sistemi informativi e al Coordinamento di eventi e manifestazioni.

“Siamo convinti che la partecipazione a questo progetto sia un’importante opportunità per la nostra città - commenta Luca Ottonello - Il comune di Albisola vuole essere in prima linea per far conoscere ai cittadini le opportunità e le sfide che l’Unione Europea ci pone davanti e per rendere i cittadini protagonisti di questo processo di dialogo e di trasformazione”.

Il progetto si basa su un’alleanza innovativa tra il livello di governance europeo e quello locale e consentirà ai politici del territorio di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’UE che riguardano i membri di ogni comunità locale. Contribuirà inoltre a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a promuovere dibattiti su tematiche attinenti il futuro dell’Europa.

Ogni rappresentante locale si impegnerà a organizzare dibattiti e incontri con i cittadini e con i media per discutere delle iniziative politiche generali e delle misure portate avanti dall’UE.

“Divulgare le iniziative dell’UE a livello locale - prosegue Ottonello - è particolarmente importante per mantenere lo slancio creato dalla Conferenza sul futuro dell’Europa e nel contesto di NextGenerationEU, il piano europeo per la ripresa dopo la pandemia da Covid. Aderire a questo progetto e iniziare a raccontare e sensibilizzare la cittadinanza circa le istituzioni comunitarie nell’anno delle elezioni assume un valore ancora maggiore”.

Per maggiori informazioni sul progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/.