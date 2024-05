Magliolo, una domenica di festeggiamenti per i 30 anni del Comitato della Croce Rossa

Domenica di festa a Magliolo, al Santuario dei Santi Cosma e Damiano, in occasione della cerimonia organizzata per i 30 anni del Comitato locale della Croce Rossa.

La giornata di ieri ha rappresentato inoltre l'occasione per inaugurare la nuova autoambulanza acquistata con il contributo degli amici di Nicolino Verus, l'imprenditore edile prematuramente scomparso nel dicembre scorso. Per omaggiare la sua memoria, gli amici più stretti avevano infatti dato vita ad una raccolta fondi per l'acquisto di apparecchiature per l'ambulatorio medico/infermieristico di Magliolo e per un contributo all'acquisto del mezzo di soccorso per il comitato locale della Croce Rossa Italiana.