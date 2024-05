Dopo 42 anni va in pensione Emanuela Torterolo, storica funzionaria del comune di Carcare

Con grande emozione e gratitudine, il comune di Carcare ha salutato Emanuela Torterolo, stimata funzionaria che ha concluso il suo ultimo giorno di lavoro lo scorso 21 aprile.

"In questi anni Emanuela ha interpretato il suo delicato ruolo con grande competenza, dal 1982 e per 42 anni consecutivi, assicurando il suo prezioso contributo di intenso lavoro in una fase economica, finanziaria e amministrativa, complessa e sofferta. Per me sindaco, e in questo momento penso di interpretare sicuramente i sentimenti di tutta la giunta, dei consiglieri comunali e del personale dipendente del comune di augurare a Emanuela tutto il meglio per la meritata pensione", commenta il primo cittadino Rodolfo Mirri.

"Possa questo nuovo capitolo portare salute, gioia, relax e tempo per tutto ciò che ama. Ad maiora e grazie di cuore per questi indimenticabili anni", conclude Mirri.