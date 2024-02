Finale, per il nuovo anno scolastico completati i lavori di adeguamento sismico alle medie "Aycardi-Ghiglieri"

Procede il cantiere presso le scuole medie "Aycardi-Ghiglieri" di Finale Ligure, avviato a inizio 2023 e finanziato in parte da fondi Pnrr per circa 500 mila euro e per la restante parte da fondi comunali per un valore complessivo da circa un milione e mezzo di euro.

Il cantiere prevede ancora qualche mese di lavoro per concludersi entro la fine della prossima estate.

"Un intervento molto ambizioso che ci ha permesso di continuare il percorso virtuoso degli ultimi anni relativamente ai nostri immobili scolastici" afferma in una nota il vicesindaco delegato all'Edilizia Scolastica Andrea Guzzi, ricordando le analoghe lavorazioni sulle scuole di Pia e Calvisio con adeguamenti sismici-strutturali.

"Un importante sforzo economico per le casse comunali ma necessario e strategico -aggiunge - Investire sulle strutture scolastiche vuol dire credere nel futuro e nelle nuove generazioni puntando ad una delle cose più preziose: la sicurezza dei nostri ragazzi. In questi mesi alunni, genitori e corpo docenti hanno sopportato le lavorazioni che non potevano di certo essere concentrate in periodi di stop didattico, ma questa commistione terminerà a breve".