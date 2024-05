Maltempo, ancora una settimana con piogge e temporali

Le correnti in quota sul Mediterraneo non consentono ancora la presenza di condizioni più stabili, anzi una nuova forte perturbazione arriverà stasera, anche se già in giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulle nostre regioni. Miglioramento da domani pomeriggio, ma saremo ancora lontani da qualcosa più duraturo, anzi da metà settimana è previsto anche un calo delle temperature sotto la media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 20 e domani 21 maggio

Al mattino poco nuvoloso o nuvoloso su Piemonte e Valle d'Aosta, temporali sulle coste del genovese. Al pomeriggio temporaneo miglioramento in Liguria, mentre su Piemonte rovesci o temporali sparsi saranno presenti un po' ovunque. Ulteriore peggioramento anche in Liguria a partire dalla serata, con piogge e temporali diffusi soprattutto sui settori orientali tra Liguria, Piemonte orientale e verbano, in esaurimento solo tra domani notte e domani mattina.

Domani mattina che sarà già più sereno sui settori occidentali, ma ancora una volta al pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali isolati sulle Alpi e le pedemontane.

Temperature stazionarie, le massime saranno comprese tra 20 e 23°C, le minime domani mattina comprese tra 11 e 15°C.

Venti oggi per lo più variabili e con locali variazioni di intensità anche dovute ai rovesci/temporali. Domani anche generalmente di direzione variabile, ma con intensità moderate o localmente forti da sudovest su coste liguri a partire dal pomeriggio, e raffiche di Foehn sulle Alpi sempre a partire dal pomeriggio.

Da mercoledì 22 maggio

Temporaneo aumento delle temperature mercoledì, ma per il resto le correnti in quota sempre da ovest manterranno un clima instabile con classici rovesci o temporali pomeridiani che dalle Alpi potranno spostarsi verso le pianure tra il pomeriggio e la sera. Contestualmente da giovedì ci sarà anche un calo delle temperature per l'arrivo di aria più fresca sempre dall'Atlantico. Poi indicativamente da domenica temperature in netta risalita e possibilità di qualche giorno più tranquillo.

Con l'occasione vi annunciamo la 13a giornata della Meteorologia che si terrà a Busca il 26 maggio 2024 con diverse attività legate al clima e ancora la possibilità di voli in mongolfiera.

