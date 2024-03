Piaggio Aerospace, la Fiom Cgil Savona chiede di incontrare il Ministro Urso: "Il percorso della vendita è arrivato a una fase cruciale"

"Crediamo sia utile e necessario incontrare il Ministro Urso in concomitanza della sua presenza a Genova prevista per il prossimo fine settimana. Ricordiamo che tutte le richieste inviate in merito alla vertenza Piaggio Aerospace ad oggi sono state disattese".

Cosi commenta la segreteria Fiom Cgil Savona che aggiunge: "Pertanto, chiediamo che il tavolo di monitoraggio sulla vertenza istituito in Regione con i parlamentari liguri, si adoperi immediatamente per far avere alle organizzazioni sindacali uno spazio di confronto".

"Il percorso della vendita di Piaggio Aerospace è arrivato ad una fase cruciale e definitiva, non è più rinviabile un diretto interessamento del Ministro. Pertanto, oltre agli impegni generici di cui siamo stufi, pervenuti tramite nota stampa dell'onorevole Ilaria Cavo, esigiamo subito che ci venga comunicata data ora e luogo dell'incontro", concludono dalla Fiom Cgil Savona.