Albenga il Partito Democratico cittadino a Podio e Distilo: "Sono il remake di vecchie storie"

"Nella giornata di ieri un potente ossimoro ha pervaso i carruggi, le piazze e le vie della nostra città. Prima Nicola Podio si propone, a parole ovviamente, come il cambiamento e poche ore dopo incassa il convinto sostegno dal gruppo 'Aria nuova per Albenga'. Qualcosa però non torna. O forse più di qualcosa".

Ad affermarlo, in una nota, è il Partito Democratico albenganese, che poi ricorda: "L’architetto Podio è lo stesso che contribuì alla caduta dell’amministrazione Zunino? Ah, forse no, vista la pratica di 'washing' che ieri lo ha portato a definirsi mero consigliere! Svelato il primo arcano o i primi sintomi di memoria selettiva a fini elettorali?!".

"Il signor Diego Distilo, leader di 'Aria nuova per Albenga' è lo stesso che millantava distacco assoluto dalla rinomata accoppiata Ciangherotti-Porro, quelli che erano con lui in un’amministrazione di centrodestra poi caduta e che ha portato la nostra città al commissariamento (un danno inestimabile)?" continuano.

"Si tratta di film già visto o altro caso di memoria selettiva a fini elettorali?! Se tre indizi fanno una prova... Rimandiamo alla prossima puntata per svelarvi il finale, che peraltro pare molto ovvio" si legge ancora nel comunicato dem.

"Cogliamo l’occasione per invitare chi abbia voglia di respirare davvero aria di confronto a venirci a trovare al nostro circolo di via Roma (davanti al San Carlo) dalle 15 alle 18 come ormai da molto tempo facciamo: la politica, per noi, non è il semplice remake di vecchie storie, ma un’occasione per scrivere il futuro. Tutti insieme" chiosano dal Pd Ingauno.