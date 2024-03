125 anni e non sentirli, anniversario per la Croce Bianca Savona: inaugurati due nuovi mezzi (FOTO E VIDEO)

125 anni e non sentirli. La Croce Bianca di Savona ha festeggiato questo pomeriggio l'importante anniversario con una grande festa nella sede di Corso Mazzini.

Dalla lotteria passando per la consegna dei riconoscimenti ai volontari e soci con 25 anni di servizio, una messa in ricordo degli storici militi che non ci sono più e l’inaugurazione dell’87esima ambulanza nella storia della pubblica assistenza savonese (un centro mobile di rianimazione) e di una nuova automedica donata da un dipendente, ex milite, insieme alla sorella, in memoria dei genitori scomparsi.

"Neanche il periodo fascista è riuscito a fermarci nonostante ci avesse sequestrato le ambulanze e ci siamo inventati un programma alternativo per aiutare le mamme senza latte. Credo che saremo sempre vicino a questa città e con la città - dice il presidente Giovanni Carlevarino ricordando anche l'intervento di ieri aiutando gli sfollati del condominio di via Venezia colpito da un incendio in un appartamento sesto piano - La burocrazia è un tasto dolente, a volte per fare una cosa semplicissima occorrono mille scartoffie. Anche qui con i nostri dipendenti e volontari cerchiamo di porre rimedio alle incombenze. Poi ci sono i ragazzi sul campo, loro sono l'essenza e non bastano mai. Le pubbliche assistenze devono fare h24 per 365 giorni, noi un'ambulanza anche nei momenti più difficili l'abbiamo sempre, ma il nostro obiettivo è di averne 2-3, in modo da consentire chi ne ha bisogno di poter contare su di noi. L'appello è di raggiunrgerci, vogliamo addestrare anche dei nuovi volontari".

"Attualmente il parco mezzi (sono 13 in totale. ndr) è rinnovato grazie al sacrificio dei volontari, dei nostri dipendenti e soprattutto della cittadinanza che è sempre vicina a noi. Ovviamente questo mezzo nuova sarà in servizio da domani - ha spiegato Cristian Poggio, consigliere della Croce Bianca, responsabile del parco mezzi - Abbiamo ovviamente diversi progetti in campo e credo che con l'aiuto di tutti continueremo a dare a Savona e alla popolazione un giusto servizio".

Appuntamento poi per il 18 maggio per una grande festa in Piazza Sisto.