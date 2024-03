Albenga 2024, Podio sul fortino genovese: "“Pnrr occasione per riqualificarlo, l'Amministrazione ha dormito"

“Piazza Europa è anche il luogo dove si trova il fortino ‘genovese’, struttura risalente al XVI secolo e situato a pochi metri dal lungomare. Le condizioni dell’edificio lasciano molto a desiderare e questo è un vero peccato, anche sotto il profilo turistico”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

“Su una struttura di pari impatto storico il comune di Andora ha raccolto 20 milioni di euro dal Pnrr - continua il candidato del centrodestra - mentre quella albenganese purtroppo ha perso il treno e oggi il nostro fortino si affaccia sul degrado di Piazza Europa e in una zona, quella del lungomare, che in questi anni è stata completamente dimenticata dalla maggioranza”.

“Eppur, come nel caso del Pnrr, i finanziamenti a volte non mancherebbero: basterebbe semplicemente interessarsi e chiederli per ottenerli - aggiunge Podio - Come avrò modo di illustrare ai cittadini albenganesi nelle prossime settimane, sulla riqualificazione della zona a mare l’amministrazione che guiderò volterà drasticamente pagina. Albenga, la sua passeggiata, i residenti e i turisti che frequentano questa zona meritano di più” conclude.