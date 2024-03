Cairo, restyling illuminazione pubblica: iniziati i lavori nella frazione di Rocchetta

La giornata di ieri ha segnato l'avvio del restyling degli impianti di illuminazione pubblica a Rocchetta, frazione del comune di Cairo Montenotte, concentrati principalmente in strada Ponte Romano, via Satragno e via Malfettani.

Tale intervento mira a migliorare la qualità e l'efficienza dell'illuminazione in queste zone, garantendo una maggiore sicurezza e visibilità per i residenti e i passanti.

Contemporaneamente, è proseguita la ricerca del guasto che negli ultimi giorni ha causato problemi alla frazione, manifestandosi con spegnimenti e accensioni non programmate delle luci pubbliche.

Le autorità competenti stanno lavorando attivamente per individuare e risolvere il problema al più presto, al fine di ripristinare la normale funzionalità dell'illuminazione pubblica e garantire il benessere della comunità.