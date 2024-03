Carcare, un pacco dono per i nuovi nati: il 23 marzo la cerimonia

Un pacco dono per i nuovi nati. L'iniziativa, nell'ambito delle politiche familiari, si terrà sabato 23 marzo alle ore 16 presso la sala Polifunzionale, situata in via del Collegio (sopra la bocciofila).

Tutti i bimbi nati nel 2023 e il primo nato nel 2024 sul territorio comunale di Carcare saranno destinatari di un kit di benvenuto contenente alcuni prodotti per la cura del neonato.

"Invieremo a tutte le famiglie interessate con l'invito a partecipare alla cerimonia del 23 marzo 2024 per ritirare il kit - spiegano dal comune - Tale gesto rappresenta un piccolo ma significativo atto di solidarietà e vicinanza della comunità di Carcare verso le nuove famiglie. Ringraziamo la Farmacia del Dr. Max per il sostegno a questa iniziativa, dimostrando così la collaborazione e la sensibilità della comunità nel sostenere le proprie famiglie".

L'evento promette di essere un momento speciale e caloroso, in cui la comunità si unirà per accogliere e celebrare i nuovi nati e le loro famiglie.