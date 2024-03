Piaggio Aerospace, Venzano (FIm Cisl): “Amministrazione straordinaria prorogata di un anno, un fatto positivo”

“Sicuramente positiva la notizia che l'amministrazione straordinaria di Piaggio Aerospace sarà prorogata di un anno, rispetto alla scadenza prevista a maggio, cosa richiesta dalle organizzazioni sindacali e con un lavoro di squadra è stata accolta dal Ministro”. Lo afferma Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

“Questo permetterà di lavorare con più serenità per trovare la giusta soluzione per un’azienda strategica per il Paese che deve avere un piano industriale che comprenda tutte le aree aziendali, sia motoristiche che velivolistiche presenti nei due siti liguri”.

“Ma dall’incontro di sabato col ministro Urso ci attendiamo finalmente certezze sul futuro di Piaggio Aerospace e dei lavoratori con un crono programma preciso su quello che succederà nei prossimi mesi anche rispetto alle proposte che si stanno valutando”, conclude Venzano.