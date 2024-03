Savona, lavori a Palazzo Della Rovere piazza Duomo interdetta al traffico

E' prevista fino a domani la chiusura di piazza Duomo per i cantieri di restyling di Palazzo Della Rovere, dove si sta utilizzandi una maxi gru.

Per questo c'è il divieto di circolazione è in vigore dalle 7 alle 19 dal 5 all’8 marzo nelle seguenti vie: Piazza Duomo ad eccezione dei veicoli in servizio per la ditta Edilcostruzioni Group, in via Vacciuoli escluso veicoli diretti e provenienti da accessi carrai; il transito è regolato dai movieri della ditta e indirizzato in via Verzellino). In via Aonzo tra piazza Chabrol e piazza Vescovado è assicurato il senso unico alternato. E’ garantito il passaggio pedonale per entrare in chiesa.

Il cantiere è stato aperto nel luglio dello scorso anno per un lavoro di recupero che prevede risorse per 24,3 milioni di euro complessivi finanziato in gran parte dai fondi destinati dal PNRR (13 milioni e 600 mila euro), dal contributo del Ministero della Cultura grazie al piano strategico grandi progetti Beni Culturali. L'intervento , dovrà essere concluso entro marzo 2026.