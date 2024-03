Unitre Loano cambia sede, nuove aule al secondo piano dell'ex ospedale Ramella

E' stata inaugurata sabato 3 marzo la nuova sede di Unitre Loano, posta al secondo piano dell'ex ospedale Ramella di via Stella. Grazie al supporto dell'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione i locali, ora l'associazione presieduta da Luisa Carrera può usufruire di nuovi spazi nei quali tenere lezioni e corsi.

Tra questi: un'aula multimediale con impianto di proiezione, un'aula musicale con due tastiere, un'aula di disegno con cavalletti e attrezzature per la pittura; è in corso di allestimento anche un'aula di informatica per il corso di computer.

“Le lezioni – spiega la presidente di Unitre Loano Luisa Carrera – sono cominciate lunedì scorso ed i docenti hanno così potuto prendere confidenza con le nuove aule. Tutti si sono detti molto soddisfatti degli spazi messi gentilmente a disposizione dal Comune. Siamo certi che li apprezzeranno anche i 181 studenti/soci della nostra associazione”.

All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Lettieri e l'assessore alle politiche sociali Manuela Zunino, che dichiarano: “E' per noi motivo di soddisfazione aver avvicinato (anche fisicamente) l'Unitre alla residenza protetta comunale. Speriamo che aver collocato la sede dell'Università della Terza Età all'interno dell'ex ospedale consenta agli ospiti della Rp di partecipare ai corsi o di socializzare con chi li frequenta o, magari, di lavorare insieme a qualche progetto congiunto”.