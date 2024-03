Savona, voragine sulla Sp12 del Santuario: franata parte della carreggiata, strada chiusa (FOTO e VIDEO)

Una vera e propria voragine nell'asfalto e nel versante che sostiene la carreggiata quella che si è aperta, nel primo pomeriggio odierno (7 marzo, ndr) lungo la strada provinciale che da Savona porta al Santuario, la Sp 12.

Lo smottamento, dalle dimensioni decisamente considerevoli, si è verificato all'incirca all'altezza del Ristorante 32 portando al crollo di una porzione della sede stradale a valle, immediatamente delimitata dalla Polizia locale intervenuta sul posto insieme al personale della Provincia che hanno chiuso praticamente subito al transito dei mezzi il tratto.

Fortunatamente lo scivolamento verso valle della strada non ha coinvolto mezzi o passanti. Non ci sono quindi stati feriti e al momento si stanno considerando eventuali danni ai sottoservizi presenti nella zona: oltre al guardrail e ad un lampione, entrambi divelti, sulla zona sono presenti alcune tubazioni poste sotto il controllo di Italgas, Consorzio Depurazione Acque Savonese e Ireti giunte sul posto così come l'assessore ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi.

"L'unico segnale positivo è che nessuno si sia fatto male - ha detto l'assessore savonese - Qualche frana ce l'aspettavamo (con la pioggia, ndr) come quella di ridotte dimensioni di via San Nazario dei giorni scorsi, questa è veramente brutta e bloccherà la strada, temo, per diverso tempo".

"I nostri tecnici sono sul posto e stiamo valutando l'entità del crollo - ha detto invece il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - Il cedimento stradale è avvenuto al km 6 + 600 della provinciale, a monte del Santuario. Dobbiamo verificare la stabilità e valuteremo anche gli estremi per la somma urgenza e nella speranza di poter intervenire al più presto".

Di certo il disagio rischia di essere consistente, in particolare per i residenti e non solo: tra una decina di giorni si terranno i rituali festeggiamenti per la festa patronale savonese di Nostra Signora della Misericordia, il cui santuario viene tradizionalmente raggiunto in processione proprio su quella stessa strada da centinaia di savonesi e fedeli.