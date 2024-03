Frana sulla Sp12 del Santuario, l'assessore Parodi: "E' veramente brutta temo che bloccherà la strada per molto tempo"

L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Savona Lionello Parodi è arrivato sulla Sp 12 del Santuario appena saputo della grossa frana che isola gli abitanti della frazione savonese. La frana è avvenuta poco prima della curva dove, lo scorso anno, un autista di Tpl aveva perso il controllo del mezzo per un malore ed era finito nella scarpata.

"L'unico segnale positivo è che nessuno si sia fatto male - ha detto Parodi -. Qualche frana ce l'aspettavamo (con la pioggia, ndr) come quella di ridotte dimensioni di via San Nazario dei giorni scorsi, ma questa è veramente brutta e bloccherà la strada, temo, per diverso tempo".

Parodi fa una prima ipotesi delle cause della frana che però dovranno essere accertate dai tecnici. Ad influire sono state sicuramente le recenti piogge.

"Siamo soddisfatti di come la pioggia sia scesa in modo regolare rimpinguando i nostri pozzi in vista dell'estate - spiega l'assessore - Purtroppo sappiamo che le frane avvengono alcuni giorni dopo le piogge, quando il terreno si comincia ad asciugare e questo purtroppo è avvenuto a pochi giorni dalla festa della Madonna di Misericordia".