Deiezioni canine, campagna di sensibilizzazione a Carcare: "Non farmi fare brutta figura. Raccoglila tu!"

"Non farmi fare brutta figura. Raccoglila tu!". Il comune di Carcare ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sull'igiene ambientale, focalizzata sulla raccolta delle deiezioni canine.

L'iniziativa mira a educare i cittadini sull'importanza di mantenere pulite le aree pubbliche e a promuovere un comportamento responsabile tra i proprietari di cani. Al centro di questa campagna si pone il Regolamento di Polizia Urbana, approvato circa quattro anni fa in Consiglio comunale, che stabilisce chiaramente le responsabilità dei proprietari di cani per quanto riguarda la detenzione e la gestione dei loro animali domestici.

Secondo l'articolo 14, i proprietari sono tenuti a portare con sé gli strumenti necessari per la raccolta delle deiezioni dei loro cani e a raccogliere accuratamente le deiezioni solide e liquide in tutti gli spazi pubblici. Sono richiesti sacchetti appositi per la raccolta, che devono essere utilizzati e poi depositati negli appositi contenitori porta-rifiuti, evitando ogni forma di dispersione.

La normativa impone inoltre l'utilizzo obbligatorio del guinzaglio per i cani durante gli spostamenti in aree pubbliche, con una lunghezza massima di 1,50 metri. Sono previste anche restrizioni riguardanti l'avvicinamento ai luoghi destinati al gioco dei bambini e l'obbligo di utilizzare una museruola in determinate circostanze per garantire la sicurezza delle persone e degli animali.

Per coloro che violano le disposizioni, sono previste una serie di sanzioni, con multe che possono variare da un minimo di 25 € a un massimo di 500 €, a seconda della gravità della violazione.

"Il regolamento in vigore da anni, predisposto dalla polizia municipale, non è stato modificato. Abbiamo deciso di sottolinearlo nuovamente per ricordare alla popolazione che è sempre valido. Non possiamo andare avanti così. Mi viene suggerito di investire in nuovi arredi urbani, ma c'è un problema con le deiezioni canine ovunque. La cittadinanza deve darci una mano per rendere Carcare sempre più bella", ha commentato il sindaco Rodolfo Mirri.