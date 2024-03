Idee e Consigli per Arredare un Ufficio con Design e Funzionalità

L’ufficio è il luogo in cui una persona trascorre molte ore nell’arco della giornata. Secondo solo al tempo che passiamo all’interno della nostra abitazione, è necessario che il luogo di lavoro sia un ambiente accogliente, funzionale e soprattutto sostenibile. Questo aspetto è importante non solo per chi lavora in ufficio ma anche per i nostri clienti e fornitori. L’ufficio e il suo aspetto è considerato il primo biglietto da visita in un incontro di lavoro.

A seconda dell’azienda e del settore in cui opera possiamo scegliere lo stile di arredo più adatto. Un design classico ed elegante per chi rappresenta un business più tradizionale come studi di avvocati, commercialisti oppure aziende in ambito finanziario. Uno stile più creativo, originale e informale per quelle aziende che operano nel campo della creatività e del marketing come ad esempio agenzie di comunicazione o aziende nel settore della moda.

Il risultato finale ha lo scopo di realizzare all’interno dell’ufficio un equilibrio perfetto tra funzionalità, comfort e design. Un obiettivo raggiungibile grazie alle proposte di arredi per uffici di alta qualità e design italiano presenti su alcuni e-commerce del settore dell’arredamento. Tra questi ha assunto un ruolo di primo piano Viadurini.it divenuto sempre più noto grazie ai suoi arredi per ufficio, ma anche sala da pranzo e camera da letto caratterizzati da una artigianalità italiana di qualità e un design originale.

La regina dell’ufficio: la scrivania

L’arredo protagonista di una postazione di lavoro è la scrivania. Complemento d’arredo che accoglie i nostri strumenti di lavoro (computer e accessori annessi), ma anche base per gestire incontri con clienti e collaboratori.

Gli elementi importanti, da considerare nella scelta di una scrivania, oltre allo stile e al materiale è la dimensione e il suo posizionamento all’interno dell’ufficio. Per quanto riguarda lo stile il consiglio è di seguire il proprio gusto personale tenendo conto dell’ambiente in cui verrà posizionata. Design e armonia le parole d’ordine. Tra i materiali più consigliati invece ci sono il vetro e il legno.

Le dimensioni dipenderanno molto dalla metratura dell’ufficio da arredare. Ricordandosi che la posizione ideale della scrivania è di fronte a porte e ingressi e lateralmente rispetto alle finestre, così da evitare i riflessi causati dalla luce naturale sullo schermo del pc.

Compagne inseparabili della regina: le sedie da scrivania

Un arredo indispensabile quanto la scrivania sopra citata è la sedia da ufficio. Il consiglio è di trovare una sedia che unisca un design in linea con la scrivania a cui verrà abbinata e una praticità e comodità che vi faccia stare bene durante le ore di lavoro.

È importante scegliere sedie ergonomiche e regolabili che aiutino ad evitare il rischio di affaticamento muscolare e articolare. I modelli presenti sul mercato sono a scelta tra sedie scrivania con schienale basso e sedie da ufficio con schienale alto insieme alla possibilità di avere anche il poggiatesta.

Per quanto riguarda i tessuti di rivestimento delle sedute e dello schienale il consiglio è di scegliere tessuti traspiranti per scongiurare un’eccessiva e fastidiosa sudorazione soprattutto nelle stagioni calde.

Accessori irrinunciabili per un ufficio in ordine

Un luogo di lavoro organizzato e ordinato ci agevola nella nostra attività professionale rendendo più facile e veloce recuperare pratiche e dossier.

Per riuscire a garantire precisione e ordine senza rinunciare al design è importante collocare all’interno dell’ufficio mensole e armadi, molto utili per riporre in modo ordinato portadocumenti e raccoglitori con etichette sul dorso ben visibili, una o più cassettiere basse a lato della scrivania per contenere documenti, quaderni, libri e la cancelleria di scorta. I modelli più consigliati tra le cassettiere sono quelle dotate di rotelle poiché pratiche e funzionali per essere spostate all’interno dell’ambiente di lavoro.

Spesso sottovalutati, ma non meno importanti soprattutto per donare carattere ad un ufficio, sono i complementi d’arredo quali appendiabiti, cestini per le scartoffie, portaombrelli, tappeti e orologi da parete. Piccoli dettagli che contribuiscono a creare armonia nell’ambiente.

La giusta illuminazione per l’ufficio

L’illuminazione all’interno dell’ufficio è un aspetto importantissimo. Studi hanno dimostrato che una buona illuminazione dell’ambiente di lavoro aumenta la produttività dei dipendenti e ha effetti positivi sull’umore.

Il primo consiglio è quello di sfruttare al meglio la luce naturale, confortevole e utile per un risparmio energetico, e dotarsi di sistemi di oscuramento per quelle ore della giornata in cui tendono a crearsi fastidiosi riflessi.

Il secondo consiglio è scegliere un’illuminazione confortevole con una luce che non affatichi la vista. Il trucco è sempre trovare un equilibrio tra una luce troppo forte e accecante che crea disagio e una luce scarsa che stressa la vista con negative ripercussioni sulla produttività. Le lampade da tavolo e le lampade da terra sono ideali per ridurre l’affaticamento non solo visivo ma anche mentale.