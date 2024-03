Piaggio Aero, Fiom Cgil Savona: "Utile, ma non esaustivo l'incontro con il Ministro Urso. Troppi aspetti restano da chiarire"

La Fiom Cgil Savona ritiene l'incontro di oggi per Piaggio Aerospace con il Ministro Urso utile, ma non esaustivo: "Le aspettative erano alte, ma non si sono riusciti a chiarire ancora troppi aspetti sulla vendita dell'azienda. La proroga di un ulteriore anno del Commissariamento Straordinario, sino ad oggi positivo, deve essere propedeutica a dettagliare le offerte presentate, eventualmente considerarne ulteriori, ma non può escludere una prospettiva che tenga insieme una soluzione privata con affiancamento pubblico".

"Bisogna trovare una sintesi per salvaguardare l'unicità di Piaggio, dei suoi stabilimenti, senza dimenticare LaerH, e la complessità dei comparti operativi motoristico-velivolistico-manutenzione".

"Preoccupa la perdita di maestranze e professionalità e, come richiesto, il Ministro non può sottrarsi a coordinare con la Struttura Commissariale questo delicato percorso al fine di concretizzare nel migliore dei modi il rilancio di una storica e strategica azienda del nostro territorio", concludono dal sindacato.