Stella, lavori sulla fibra fermi ai Box. Lettera del sindaco: "Urgente un cronoprogramma e la messa in sicurezza"

I lavori sulla fibra ottica sono fermi ai box a Stella e il sindaco Andrea Castellini ha scritto una lettera alla ditta Open Fiber e alle autorità competenti. Il primo cittadino ha infatti richiesto nella missiva un cronoprogramma per gli interventi di costruzione della rete e la messa in sicurezza urgente dei cantieri.

"Nonostante il rapporto di massima collaborazione tra questo ente ed i rappresentanti di zona di codeste società che con la loro professionalità hanno tentato di evitare le scontate problematiche che il cantiere in oggetto avrebbe creato dato il "modus operandi' - dice Castellini - visto lo stato di abbandono in cui versa il cantiere di vostra competenza inerente la posa della fibra ottica aerea ed interrata sul territorio comunale con interessamento di proprietà sia pubbliche (strade statali, provinciali, comunali) che private, riteniamo necessario e estremamente urgente che ci segnaliate un crono programma approfondito e certo per l’ultimazione dei lavori e provvediate, senza indugio alcuno, alla messa in sicurezza dei luoghi ed infrastrutture interessate dal cantiere".

"Le continue segnalazioni da parte dei nostri cittadini sui pericoli che allo stato si presentano sulla viabilità stradale data l'assenza di idonei massetti sotto ai pozzetti e la carenza dei ripristini provvisionali degli scavi avvenuti con terra ed uno scarsissimo strato di una presunta malta di colore rosso spesso immediatamente erosa in occasione di piogge, nonchè sui cavi aerei che risultano approssimativamente legati a molteplici arbusti, hanno reso più volte necessario un sollecito da parte nostra in merito allo stato dei lavori che al momento risultano sospesi senza una presunta motivazione - continua il sindaco di Stella - I lavori a terra svolti e non completati a regola d’arte nei mesi scorsi si sono drasticamente repentinamente deteriorati causando buche e canalette molto insidiose per la sicurezza della viabilità stradale. Non solo, i cavi aerei disposti per buona parte del loro sviluppo in modo estremamente approssimativo su arbusti, alberi sono continuamente sollecitati dalle avversità metereologiche diventando di conseguenza fonte di potenziali pericoli per l’incolumità pubblica di persone e beni, oltreché costituire talvolta una criticità per il decoro urbano".